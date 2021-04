Moanda: le violeur d’une fillette de 8 ans activement recherché

Les services de police de la ville de Moanda ont lancé un avis de recherche à l’encontre d’un jeune Gabonais, la vingtaine révolue le vendredi 23 avril dernier. Ce dernier est soupçonné d’avoir abusé sexuellement une jeune fille âgée de 8 ans au quartier Moanda Tsegue, dans le 1er arrondissement de la commune alors qu’elle se rendait chez un boutiquier.

Selon le récit de l’Agence gabonaise de presse, les faits se seraient déroulés le vendredi 23 avril dernier dans la ville de Moanda. Le jour du drame, M.B, élève en 2ème année dans un établissement primaire de la place, emprunte le raccourci menant chez le détaillant. Chemin faisant, elle constate qu’un jeune homme ne cesse de la suivre, et fait semblant d’uriner. D’après le témoignage de la victime, les minutes qui suivront, la petite sera bâillonnée et conduite dans une maison inachevée. L’agresseur menace la fillette avec une machette de mettre fin à ses jours, si jamais elle hurlait ou se débattait.

Sous la menace, la jeune fille se laisse faire, son agresseur assouvit ainsi sa libido et prend la fuite, laissant derrière lui, ses secrétions dans un papier toilette et la fillette quasiment inconsciente. Cette dernière parviendra tout de même à regagner le domicile familial où la mère de la victime ne pourra que constater les dégâts et conduire son enfant à l’hôpital Amissa Bongo de Franceville, après celui de Comilog à Moanda, où elle sera prise en charge.

Grâce au soutien de l’Association des Elites de Moanda Tsegue, la famille de la victime compte déposer une plainte afin que l’individu soit rattrapé et incarcéré, selon les textes et lois en vigueur dans le pays. Pour l’heure, le malfrat court toujours, alors qu’un autre cas de viol d’une jeune fille de 14 ans a été déclaré à l’intervalle de quelques jours dans le même quartier.Les services de sécurité et de défense gabonais recherchent désormais l’agresseur qui encourt une réclusion criminelle pour viol sur mineure de moins de 15 ans.