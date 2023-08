Moanda : le premier orphelinat public du Gabon offert par Comilog

Ecouter cet article Ecouter cet article

Soucieuse d’apporter son soutien aux populations de la province du Haut-Ogoouée, surtout à celles de la ville de Moanda, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a procédé à la construction d’un orphelinat. Une action qui rentre dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et qui permettra de prendre en charge plus de 200 enfants et d’améliorer leurs conditions de vie.

Avec plus de 13 % de ses dépenses de fonctionnement et 20% de sa masse salariale dédiées au volet social, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) fait indéniablement partie des meilleures entreprises gabonaises en matière de responsabilité sociétale (RSE). Présente aux côtés des populations vulnérables de la province du Haut-Ogooué depuis plusieurs années, la Comilog vient une nouvelle fois de faire un geste à leur endroit.

Une vue de l’un des bâtiments de l’orphelinat © GMT

Cet orphelinat sera tenu par du personnel administratif. Cette structure offrira de meilleures conditions de vie et un suivi gratuit ainsi que l’accompagnement dans leur scolarité aux différents pensionnaires. Par ailleurs, une fois le projet achevé, Comilog va le rétrocéder au gouvernement via l’administration en charge des Affaires sociales, avec pour objectif d’accueillir des pensionnaires auxquels elle offrira toutes les chances de réussite.

Une vue du plateau sportif de l’orphelinat © GMT

Il faut souligner que la construction de cet orphelinat dans la ville de Moanda, s’inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de la société Comilog. L’établissement qui va accueillir 200 pensionnaires et qui est doté d’un plateau sportif, constitue sans conteste un appui complémentaire dans la politique sociale gouvernementale visant à rendre accessibles le logement et la prise en charge des enfants. Une action qui ne manquera pas de ravir les populations.