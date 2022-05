Moanda: la première cuvée du Fablab de Comilog dans les starting-blocks

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 16 mai 2022 a marqué le démarrage des cours de la première promotion du Fablab de Moanda. Financé par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), en partenariat avec la mairie de la localité, ce laboratoire numérique solidaire est destiné à développer gratuitement des compétences dans le digital chez les jeunes Gabonais âgés de 15 à 40 ans à travers des cursus de formation allant de 3 à 9 mois.

Dans le cadre de sa politique Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a procédé ce lundi 16 mai dernier au démarrage des cours de la première promotion du Fablab de la commune de Moanda dans la province du Haut-Ogooué. Une action qui s’inscrit dans la volonté de la filiale du géant minier français Eramet de contribuer au développement de cette localité et à la formation des jeunes.

Ainsi, ce sont 26 apprenants retenus à l’issue d’une sélection rigoureuse et transparente qui bénéficieront des outils mis à disposition par le laboratoire numérique et ce dans le but d’acquérir des compétences digitales. « Le but de ce nouvel écrin technologique est de réduire la fracture numérique chez les jeunes en suscitant des vocations dans ce secteur d’avenir, donner une chance de réinsertion professionnelle aux jeunes en situation de décrochage, inciter de nouveaux types d’activités entrepreneuriales et stimuler le développement d’un écosystème numérique local », a déclaré l’ADG de la Comilog, Leod Paul Batolo.

Pour la Comilog, l’approche pédagogique du Fablab Moanda se démarque des méthodes d’enseignement classiques. Celle-ci privilégie la pratique et l’expérimentation, avec pour vocation de favoriser le développement gratuit des compétences numériques chez les jeunes résidant dans la localité de 15 à 40 ans à travers des cursus de formation allant de 3 à 9 mois.