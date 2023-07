Moanda : la miellerie de Djoutou financée par Comilog et l’État bientôt livrée

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les travaux de construction de la future miellerie de Djoutou lancés en août 2022, dans la ville de Moanda financement conjointement par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) et l’État gabonais, sont en voie de livraison. En effet, une descente sur le terrain des agents en charge des actions de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de ladite société ne ménagent aucun effort pour qu’elle soit en service dans les meilleurs délais. Une bonne nouvelle pour les populations, notamment les coopératives formées à l’apiculture et dont l’objectif sera le traitement du miel pour sa commercialisation aussi bien sur l’ensemble du territoire national que dans la sous-région.

Lancée en août 2022, la construction de la future miellerie de Djoutou est dans sa dernière phase de réalisation. En effet, l’édifice qui bénéficie d’un appui technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture est en voie de livraison. À ce jour, seuls les travaux de finition liés au revêtement mural et l’évacuation sanitaire sont à parfaire, mais également la livraison et la mise en place du matériel qui servira au traitement du miel.

Comilog pour l’employabilité des jeunes

Steeve-Wilson Pwaty, responsable RSE à COMILOG © GMT

D’ailleurs, Comilog, l’entreprise adjudicataire, a rassuré quant à la livraison des travaux dans les meilleurs délais. « Cette initiative vient soutenir le développement des activités génératrices de revenus des populations qui se sont constituées en coopératives et qui bénéficieront d’une formation en apiculture. Aussi, elle devrait contribuer à l’employabilité des jeunes de cette localité et ses environs », a déclaré Steeve-Wilson Pwaty, responsable RSE.

Une construction aux normes environnementales

Le projet de construction de cette miellerie s’élève à plus de 80 millions de FCA en intégrant le bâtiment et la voirie. Une fois en service, la structure aura une capacité de production de 600 ruches pour une fourniture de 120 kilos de miel par an.

Yannick Mestre (au milieu), référent ingénierie à la Direction des infrastructures, équipements et patrimoine © GMT

Conçue en briques Hydraform, cette structure d’une superficie de 152m² comprend des zones de stockage, de vente, de maturation et de conditionnement, un séchoir, une salle de désoperculation et d’extraction ainsi qu’un entrepôt. « Comilog est en plein déploiement du Système de management intégré (SMI) qui prend en compte les exigences environnementales et l’utilisation de ce type de briques n’a pas de rejet et le matériel nécessaire à sa fabrication est utilisé à 100 % », a déclaré Yannick Mestre, référent ingénierie à la Direction des infrastructures, équipements et patrimoine (DIEP). Une action supplémentaire qui démontre l’impact sociétal de la Comilog, partenaire clé au développement du pays.