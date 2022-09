Moanda: la Comilog en appui au Samu social pour faciliter l’accès aux soins des populations

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est sans conteste l’une des plus belle réussite engrangée par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de responsabilité sociétale (RSE) dans le pan santé. En effet, afin de contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins des populations démunies, la filiale du groupe Eramet a tenu à apporter un appui financier et technique au Samu social gabonais avec pour objectif de proposer des prestations de santé gratuite.

En effet, si dans le cadre de son appui à la santé publique elle finance entièrement l’Hôpital Marcel Abéké (HMA), qui propose des soins gratuit aux salariés de Comilog et leurs ayants-droits et à des coûts modérés aux populations locales, l’entreprise a souhaité aller plus loin. Objectif, offrir des soins de santé accessible à tous gratuitement au profit des populations le plus démunies qui très souvent sont dans l’incapacité de payer les consultations et les médicaments de l’hôpital public.

C’est donc le sens de ce partenariat signé entre la Comilog et le Samu social depuis février 2020 qui assure désormais la prise en charge des publics vulnérables comme les personnes âgées ; les femmes seules, avec ou sans enfant ; les personnes en situation de handicap, de détresse physique ou psychologique ; et les femmes victimes de violences. Ainsi, le personnel de santé assurent au quotidien des consultations de médecine généraliste et spécialisée au centre médico-psychologique de Moanda aux populations avec en sus la distribution gratuite des médicaments.

Il faut souligner qu’afin d’assurer des prestations efficaces, la Compagnie minière de l’Ogooué octroie chaque année une subvention de 250 millions de FCFA à la structure. A noter que les médecins, ambulanciers, infirmiers et psychologues se déplacent jusqu’aux domiciles des patients en cas de nécessité en couvrant un rayon d’action du département de Lekoko et celui de la Lebombi-Leyou.