Moanda : immersion au sein du Fablab de Comilog

Au-delà d’être un opérateur de référence sur les marchés dédiés au minerai de manganèse, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) est un acteur engagé en matière de responsabilité sociétale. Pour preuve, l’ouverture d’un laboratoire de fabrication numérique (Fablab) à Moanda en janvier 2021 et qui en est déjà à sa deuxième cohorte. À l’occasion d’une visite dans la province du Haut-Ogooué, une équipe de Gabon Media Time s’est rendue sur place afin de constater l’effectivité de son fonctionnement.

Destiné au développement des compétences dans trois disciplines essentielles du numérique, à savoir : le Design/graphisme, le développement web/mobile et l’électronique/robotique chez les jeunes de la ville de Moanda, ce laboratoire de fabrication numérique qui a vu le jour au cours de l’année 2021, offre de nouvelles perspectives aux populations de cette localité. Un programme qui vise à former gratuitement les jeunes aux métiers du numérique, mais également d’inciter ces derniers à embrasser de nouveaux types d’activités entrepreneuriales.

En effet, dans un contexte où le numérique gagne de plus en plus de terrain, que ce soit en termes de connectivité ou même d’entrepreneuriat, le Fablab, ouvert dans le cadre de la transformation numérique et de l’engagement sociétal de la Comilog, permet, et ce, depuis deux ans l’émergence d’un écosystème digital local. Une action qui a déjà permis le développement de plusieurs projets.



Au cours de notre immersion, de nombreuses solutions numériques issues du Fablab de Moanda nous ont été présentées. Notamment, un détecteur de fumée et de gaz conçu par Gerdale Foungui et Sthevi Letsika; la création d’objets en 3D et 2D par Moukongo Bikieyi Rachelle ou encore la conception d’IDO, une solution numérique permettant de contrôler à distance ses ampoules.

Avec des formations réalisées en trois mois minimum et neuf mois maximum, les jeunes de Moanda pourront donc obtenir des compétences expérimentales autour du numérique. Une aubaine quand on sait que le chiffre d’affaires global de ce secteur au Gabon, atteint près de 250 milliards de FCFA par an grâce notamment à la téléphonie mobile et ses composantes.