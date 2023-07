Moanda : Comilog en inspection sur le projet de construction de 417 logements de Lekolo 2

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncé en janvier 2019 par le gouvernement et la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), la construction de plus de 400 logements va bon train. Le mardi 04 juillet 2023, une descente sur le terrain a permis de rencontrer les agents en charge de ce chantier et de voir l’avancée des travaux réalisés en faveur des populations dites « des bordures » de l’extension du plateau de Bangombé, sur un terrain mis à disposition par l’État en face des quartiers Leyima.

Les travaux de construction des logements du nouveau quartier Lekolo 2 qui a impacté 3 000 personnes dans la ville de Moanda touchent à sa fin et prend forme. C’est du moins le sentiment qui ressort après une descente sur le terrain le mardi 04 juillet 2023 dans les zones concernées par les travaux où seront relogés les habitants pour lesquels la Comilog a préféré une compensation matérielle qui se traduit par la construction de maisons plutôt que financièrement.

Des évaluations faites sur la base des textes de lois

Intérieur d’un des logements construits et meublé par Comilog © GMT

Ainsi, des échanges publics ont été mis en place, lesquels ont abouti sur des évaluations. Ces dernières ont été faites par la Direction Provinciale des Travaux Publics, conformément au décret n°000469/PR/MTPEC du 4 mai 2007, pour ce qui est du bâti, et par la Direction Provinciale de l’Agriculture pour les vivrières, conformément au décret n° 1016/PR/MAEPDR du 24 août 2011. En effet, cette étape sociale s’inscrit dans la droite ligne du processus de mise en œuvre de ce projet d’envergure. L’opération préalablement menée par les experts, notamment le cabinet INSUCO, reconnu mondialement et qui a permis de recenser aussi bien les biens bâtis sur le titre foncier que les surfaces agricoles.

Un projet bilatéral entre Comilog et l’État gabonais

Sur ce projet entièrement financé par Comilog à hauteur de 10 milliards de F CFA, l’État a apporté son appui en mettant à sa disposition un terrain de 32 hectares. Celui-ci permettra la construction de 417 logements allant du studio à une maison de cinq chambres de F1 à F6. Lesdits travaux nécessiteront la collaboration de plus de 20 entreprises nationales et locales qui auront pour objectif d’embaucher de la main d’œuvre locale.

Intérieur d’une chambre meublée par Comilog © GMT

Steeve-Wilson Pwaty, responsable RSE de la Comilog rassure par ailleurs les futurs occupants quant à la qualité de vie dans cette nouvelle zone d’habitation, mais aussi sur la propriété des habitations. « Chaque futur occupant bénéficiera de documents juridiques faisant le lui le propriétaire », a-t-il précisé. Sans manquer d’indiquer que le taux d’exécution dudit chantier était à 90% et serait remis sous peu aux différents bénéficiaires.