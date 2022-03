Moanda: Comilog dote l’hôpital Marcel Abéké d’un scanner dernière génération￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’hôpital Marcel Abéké (HMA) de Moanda, dans la province du Haut-Ogooué, est sur le point d’être doté d’un scanner dernière génération qui permettra d’améliorer l’offre de soin. Un don de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), estimé à plusieurs centaines de millions de francs CFA.

L’hôpital Marcel Abeke poursuit sa transformation. En effet, il va bientôt disposer d’un scanner de dernière génération, pour renforcer son plateau technique. Lequel fait déjà partie des plus performants de la province. Estimé à plusieurs centaines de millions de francs CFA (scanner et travaux y afférents), ce dispositif, moderne et hyper sophistiqué, est essentiel à la performance des services de soins médicaux.

Déterminante en termes de résolution d’image, ce scanner 64 barrettes, c’est-à-dire capable de produire 64 images par rotation du tube, va permettre de produire des images de bonne qualité, de réduire la dose d’irradiation ainsi que les délais d’attente des patients. Selon le médecin du Travail de l’entreprise, « ce scanner pourra offrir une meilleure aide au diagnostic mais également un gain de temps. Il permettra aussi à notre hôpital d’assurer certains examens spécifiques ».

Pour Comilog, ce nouveau dispositif viendra renforcer le plateau technique de l’établissement de santé et « conforter sa position et son rayonnement en tant que structure hospitalière de référence de la province, voire des provinces de l’Ogooué-Lolo et l’Ogooué-Ivindo ». La livraison du bâtiment (encore en travaux) devant accueillir ce scanner, est prévue pour la fin du 3e trimestre 2022.