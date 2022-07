Moanda: Alexis Lamek au fait des actions sociales de la Comilog

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 20 au 21 juillet 2022 l’ambassadeur de France au Gabon Alexis Lamek a séjourné à Moanda dans la province du Haut-Ogooué. Il était question pour ce dernier de faire un tour d’horizon des infrastructures et chantiers à caractère social et sociétal financés par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) et l’État gabonais

C’est en compagnie du délégué général d’Eramet au Gabon Loïse Tamalgo que le diplomate français a visité les réalisations de la Comilog dans le cadre de sa Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Ainsi, il a visité tour à tour le site de relocalisation lié à la construction d’un lotissement de 413 maisons destinées aux populations installées au pied du plateau Bangombé à l’école des mines en passant par l’hôpital Marcel Abeke, l’usine des pavés ou encore le dispensaire Nguiassono.

Autres sites visités par Alexis Lamek, les établissements publics rénovés, les axes secondaires en cours de pavage, le chantier d’implantation des panneaux solaires et les différents forages d’eau potable installés dans les villages. A cet effet, il a exprimé sa satisfaction au vu de l’ampleur des investissements réalisés par la filiale d’Eramet en faveur du développement des communautés hôtes sans manquer de saluer la politique avant-gardiste de Comilog en matière de RSE.



Par la suite, l’ambassadeur de France au Gabon s’est également rendu dans la ville de Bakoumba où il a pu observer les actions concrètes caractérisant la volonté manifeste de la Comilog, avec le soutien de l’Etat gabonais, à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des populations à travers la rénovation de l’éclairage public, du complexe sportif Henri Tourret, des différentes écoles et de quelques logements d’enseignants. Il a également encensé l’engagement de la Comilog en faveur de la protection de la biodiversité à travers son parc animalier de la Lékédi.