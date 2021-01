Moanda: 3 cas positifs à la Covid-19 au lycée Henri Sylvoz

La recrudescence de cas positifs à la Covid-19 dans des établissements scolaires ne cesse d’inquiéter. Après les lycées Blaise Pascal, René Descartes et plus récemment le lycée Joseph Ambouroue Avaro, c’est le lycée Henri Sylvoz de Moanda, dans le Haut Ogooué qui a annoncé la détection de 3 cas confirmés de Covid-19 chez 3 élèves de 3 classes différentes, amenant la direction à procéder à la fermeture de l’établissement du 1er au 14 février 2021.

Depuis plusieurs jours, le système éducatif au Gabon est fortement touché par des cas actifs de Covid-19, et particulièrement chez des élèves. Après la détection des cas dans des lycées à Libreville et Port-gentil, c’est au tour de la ville de Moanda de lancer l’alerte avec la découverte au Lycée Henri Sylvoz de 3 cas positifs à la Covid-19. Selon un communiqué de l’établissement rendu public et signé de son proviseur Xavier Verschaever, la contamination concerne uniquement les élèves.

Conséquence, l’établissement va fermer ses portes momentanément et passer pendant 2 semaines, à la télé éducation. « Lundi 1er février, les professeurs prépareront l’enseignement à distance, via des groupes WhatsApp et le logiciel Pronote dont vous avez tous reçu les identifiants. A compter de mardi 2 février, chaque élève respectera son emploi du temps habituel pour effectuer son travail », indique le communiqué.

La situation est telle que les examens blancs prévus à partir du 15 février au sein de l’établissement sont reportés sine die. Le lycée Henri Sylvoz devient le premier établissement de la province du Haut Ogooué à fermer suite à la détection des cas positifs de Covid-19. Une situation qui coïncide par ailleurs avec l’augmentation du nombre de cas positifs dans la province. Selon le dernier bilan épidémiologique du Copil-Coronavirus, Le Haut Ogooué compte 5 nouvelles contaminations.