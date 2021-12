Moabi: en manque de moyens, la mairie cimente ses voiries urbaines

Ecouter cet article Ecouter cet article

Il n’est un secret pour personne que l’entretien des voiries urbaines dans plusieurs villes du pays demeure une véritable épine sous le pied des collectivités locales. C’est le cas dans la commune de Moabi, chef-lieu de la province de la Nyanga, où les responsables municipaux ont décidé de boucher quelques nids-de-poule dans les différentes artères de la ville selon nos confrères de l’AGP.

Le réseau routier urbain de la capitale de la province de la Nyanga, comme plusieurs autres villes du pays, se trouve dans un état piteux. C’est donc face à cette situation déplorable que les agents municipaux de la commune de Moabi ont pris l’initiative de soulager un tant soit peu le calvaire des automobilistes.

Les travaux réalisés par les entreprises locales « Mpaly et fils et Mema services » consistent en la fermeture des nids-de-poule en vue de la fluidité de la circulation et l’embellissement de la ville. Pour les riverains, c’est une action salutaire, car elle participe à leur mieux-être et à l’amélioration des voiries urbaines.

Pour les responsables des sociétés retenues, il importe de remercier les autorités locales, notamment le maire de commune, Joseyf Dieudonné Mangala, pour la confiance manifestée dans l’attribution des travaux. L’initiative bien que louable devrait interpeller le ministre des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures Léon Armel Bounda Balonzi quant à des travaux avec de meilleurs matériaux pour le bien-être de la ville de Moabi et d’autres localités de l’intérieur du pays.