ML Global Services lance un programme d’aide au Bac pour réussir l’épreuve d’anglais

ML Global Services, l’agence de prestation exerçant dans les domaines touristique, académique et commercial entre les Etats-Unis et le reste du monde, en partenariat avec la Société d’Incubation numérique du Gabon (Sing) va lancer du mercredi 15 juillet au 8 août 2020, dans les locaux de la Sing son Programme académique social. Objectif, accompagner un maximum de 40 candidats au baccalauréat à la préparation et réussite d’une épreuve d’anglais, et ce, gratuitement.

C’est une initiative qui intervient dans le cadre de l’examen du Baccalauréat, dont les épreuves devraient débuter en fin août prochain selon le ministère de l’Education nationale. Elle a pour objectif principal de permettre aux élèves de Terminale de pouvoir réussir une épreuve d’anglais après avoir passé près de 4 longs mois à la maison suite aux effets négatifs de la Covid-19.

De manière spécifique, ledit programme se tiendra chaque mercredi, de 12 à 14 heures et chaque samedi de 10 à 12 heures, sur une période d’un mois, dans le strict respect des mesures barrières. C’est–à–dire, 10 élèves par session dans le but de se conformer aux mesures sanitaires en vigueurs édictées pour enrayer la propagation de la Covid-19.

Comment bénéficier de ce programme gratuit ? C’est très simple. Vous êtes invités à remplir une fiche d’inscription en ligne via l’adresse que vous trouverez ICI. Ajouté à cela, Vous devez impérativement fournir une copie de votre carte scolaire ou certificat de scolarité, ainsi qu’une autorisation parentale. Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter les numéros suivants : 074 72 67 72 / 062 79 89 89.