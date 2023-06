Mitzic : un présumé violeur interpellé après 3 ans de cavale dans le Woleu-Ntem

Ecouter cet article Ecouter cet article

Armel Steeve Ndzigue Ndong alias « Didong le lingot », un compatriote à peine âgé de 26 ans séjourne depuis peu à la Maison d’arrêt d’Oyem. Selon le récit de notre confrère L’Union, ce dernier serait poursuivi pour viol présumé sur une jeune femme au marché de Nguouema en juin 2021. Il a été cueilli à Mitzic, après 3 ans de cavale.

Fin de course pour un présumé violeur à Mitzic. Un titre digne d’un film hollywoodien alors que le fait a réellement eu lieu dans le chef-lieu de l’Okano. Là-bas, le jeune compatriote Armel Steeve Ndzigue Ndong a été interpellé par les éléments de l’antenne provinciale de la Police judiciaire (PJ) après qu’il a été reconnu. Ce dernier faisant l’objet d’un avis de recherche depuis 3 ans.

Un violeur sans état d’âme ?

« Didong le lingot », le jeune homme de 26 ans serait donc une tempête aux allures calmes. Sinon comment comprendre qu’il soit arrivé à commettre un acte aussi odieux ? Ressassant les faits, L’Union livre un récit implacable. En juin 2021, une jeune femme se rendant très tôt à son lieu de travail sis au marché de Nguouema croise le chemin d’Armel Steeve Ndzigue Ndong.

Au niveau de la pharmacie Magalie-Nfoume, cette dernière est brutalisée par l’individu muni d’un tesson de bouteille. La dissuadant de fuir, il l’entraîne dans un buisson où il lui demande de se déshabiller. Puis dans la foulée, la sodomise. Et ce, sans protection aucune. La victime n’a alors que ses yeux pour pleurer. C’est d’ailleurs en larmes qu’elle regagne son domicile.

99 jours pour le violeur, un seul pour la victime

Il n’en a pas fallu des milliards d’années avant que l’acte odieux commis en 2021 ne vienne resurgir dans la nouvelle vie d’Armel Steeve Ndzigue Ndong. Bien installé à Mitzic, loin de son passé tumultueux, le présumé violeur ne se doutait pas que son visage était connu des forces de l’ordre. Il est interpellé un matin sur déposition d’une source proche de la victime qui l’a localisé.

Dos au mur, le mis en cause reconnaît les faits en prétextant une emprise. Diabolique ou pas, ce dernier n’a pas tardé à être déféré devant le parquet d’Oyem. D’où il a été placé sous mandat de dépôt à la Prison du Peloton. Des Sources judiciaires autorisées ont précisé qu’il aurait été l’auteur de nombreuses infractions lors de sa cavale dans le septentrion. On évoque l’association de malfaiteurs, vols qualifiés manifestes et voies de fait.