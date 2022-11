Mitzic: les populations privées d’eau et d’électricité depuis plusieurs jours par la SEEG

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un véritable calvaire que vivent actuellement les populations de la commune de Mitzic dans la province du Woleu-Ntem. Une situation pour le moins incompréhensible seulement quelques jours après la visite effectuée par la délégation interministérielle conduite par le vice-premier ministre Alain Claude Bilie-By-Nze qui était venu inspecter les projets prioritaires inscrits dans le Plan d’accélération de la transformation (PAT).

La délégation ministérielle conduite par Alain Claude Bilie-By-Nze aurait-elle relégué au calende grecque les préoccupations des mitzicois et mitzicoises lors de leur déplacement dans le septentrion ? C’est la question qu’on pourrait se poser au vu de la situation vécue par ces derniers qui depuis plusieurs jours sont privés d’eau et d’électricité.

En effet, malgré la descente pour visiter les projets de mise en service des compteurs d’électricité de plusieurs villages à Bitam, d’équipement du Centre hospitalier régional d’Oyem où l’usine de pêche, les habitants de Mitzic eux vivent un véritable calvaire. Selon plusieurs compatriotes contactés par la desserte en eau et en électricité alternerait d’un jour à un autre.

« Nous ne savons plus ce qu’il faut faire. la SEEG coupe le courant et l’eau à longueur de journée et cela peut durer trois jours. La journée c’est seulement pour quelques heures que l’électricité et l’eau reviennent », a confié au téléphone un riverain. Des délestages qui ont une véritable incidence sur le quotidien des populations qui ne savent plus à quel saint se vouer.