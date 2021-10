Mitzic: le député Émane Angore fait le point des travaux parlementaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est lors son compte-rendu parlementaire à la notabilité du 2ème siège du département de l’Okano que Habib Junior Émane Angore député du Canton Okala-Lalala a dressé le bilan des travaux de la dernière session ordinaire de l’Assemblée nationale. L’élu du Parti démocratique gabonais (PDG) en a profité pour distribuer des kits sanitaires aux populations, non sans les inviter à se faire vacciner afin d’atteindre le seuil de tolérance.

C’est à la tête d’une délégation que Habib Junior Émane Angore s’est rendu la semaine écoulée dans plusieurs villages de son fief politique pour faire la synthèse de la dernière session ordinaire de l’assemblée nationale. Le député du 2ème siège du département de l’Okano a fait l’économie des 39 lois votées. Pour ce dernier, ces textes ont répondu à une urgence des populations de voir leurs conditions de vie évoluer et s’adapter à leur temps. C’est notamment le cas du délai de déclaration de naissance qui a été rallongé.

Occasion pour l’élu d’annoncer le réajustement du calendrier parlementaire dont la session s’ouvrira le premier jour ouvrable du mois d’octobre pour prendre fin le dernier jour ouvrable du mois de juin. Devant les chefs des 36 villages qui composent sa circonscription territoriale, Habib Junior Émane Angore s’est fait courroie de transmission du message des plus hautes autorités en matière de lutte contre la propagation du coronavirus. À ce propos, l’honorable a appelé les populations à plus d’engouement quant au vaccin. Et ce, pour atteindre la barre de 60% synonyme de levée des mesures barrières.



Par ailleurs, Habib Junior Émane Angore a procédé à la remise symbolique des kits sanitaires devant permettre de soutenir l’action des autorités locales dans ce combat qui concerne tout le monde. Ainsi, des bavettes et des gels hydroalcooliques ont été remis aux chefs de village chargés à leur tour de les redistribuer aux populations. Occasion de préciser la portée symbolique de cette descente dans son fief. « Le parti se porte dans mon fief politique. Lequel vient une fois de plus de réaffirmer son engagement aux idéaux du distingué camarade président », a-t-il indiqué. Tout en rappelant l’importance de rester unis.