Minvoul: il viole un garçonnet de 5 ans en représailles aux refus de la mère

Le phénomène d’agression sexuelle sur les mineurs continue d’être au centre de l’actualité. Le dernier fait en date concerne le dénommé Christian Bidza, un ressortissant camerounais de 23 ans actuellement incarcéré à la prison centrale d’Oyem pour le viol de L.N, un jeune garçon de 5 ans, fils de son meilleur ami, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés à Minvoul, chef-lieu du département du Haut-Ntem. Christian Bidza aurait fait la cour à la mère de L.N. Des avances que cette dernière aurait à maintes reprises repoussées au motif que son soupirant était le meilleur ami de son concubin. Blessé d’avoir été repoussé, le ressortissant camerounais aurait conçu un plan machiavélique afin de se venger, celui d’abuser sexuellement du jeune garçon de 5 ans.

C’est ainsi que quelques jours plus tard, aux environs de 18 heures, Christian Bidza se serait rendu au domicile de son ami et aurait trouvé L.N en train de jouer dans la cour. Il aurait attiré le jeune garçon chez lui en lui proposant des bonbons. Une fois sur place, il l’aurait déshabillé et aurait commencé à abuser de l’enfant. Alerté par les cris de ce dernier, le père aurait débarqué dans la pièce en défonçant la porte. Une fois à l’intérieur, il aurait découvert stupéfait son ami en pleine action.

L’auteur dans un premier temps aurait réussi à prendre la poudre d’escampette. Sa cavale sera de courte durée vu qu’il sera interpellé plus tard par les éléments de la gendarmerie de la localité. Présenté devant les services judiciaires, Christian Bidza a été placé en détention préventive à la prison du Peloton en attendant d’être fixé sur son sort. Il encourt jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle et une amende de 50 millions de FCFA au plus, conformément aux dispositions de l’article 256 du Code pénal en vigueur.