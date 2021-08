Minvoul: Francis Nkea Ndzigue en rassembleur des fils et filles du Haut-Ntem

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une visite effectuée du 21 au 25 juillet dernier à Bolossoville dans le cadre des séances fédérales d’études politiques que le membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) le Dr. Francis Nkea Ndzigue a appelé les fils et filles de son fief électoral au rassemblement pour l’intérêt de leur localité. À cette occasion, le natif de Minvoul a apporté un soutien matériel et financier aux auxiliaires de commandement mais aussi aux lauréats du baccalauréat session 2021.

Doyen politique de la Province du Woleu-Ntem, le Dr. Francis Nkea Ndzigue n’est jamais très loin quand il s’agit de soutenir la vision du chef de l’État Ali Bongo Ondimba. Lequel prône l’union et la solidarité afin de faire de notre pays un état émergent à l’horizon 2025 qui pointe à l’horizon. Animé de cet élan sans faille, le membre du Comité permanent du Bureau politique du PDG s’est rendu durant un court séjour dans le second siège de Minvoul dans le cadre des séances fédérales d’études politiques. Occasion pour ce dernier de rappeler aux militants de sa formation politique, l’intérêt de faire converger leurs énergies avec tous les fils de leur localité sans distinction aucune.

« Je suis venu vous dire qu’on n’a qu’un seul Gabon et nous devons travailler à l’élever. Et cela passe par l’union derrière notre leader Ali Bongo Ondimba », a-t-il émis en guise de leitmotiv à l’endroit de ses frères et sœurs ayant répondu à son appel. Le plus ancien des membres du gouvernement issus du septentrion n’a pas manqué de rappeler l’impérieuse nécessité d’observer les gestes barrières édictés par le gouvernement en vue de sortir de la crise sanitaire liée au covid-19 qui a déjà impacté notre pays. Pour joindre l’acte à la parole, Francis Nkea Ndzigue a remis d’importants lots de kits sanitaires aux chefs de village.

En outre, le digne fils du département du Haut-Ntem a soutenu financièrement les candidats au Baccalauréat session juillet 2021 qui ont décroché la première place en termes de taux de réussite à ce précieux sésame. Un résultat encourageant et ce, d’autant plus que ces jeunes passent les épreuves en terre bitamoise. Preuve que l’élu de Minvoul attache du prix à la jeunesse. À cet effet, le membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti démocratique gabonais a invité les jeunes Minvoulois à la prise de conscience collective face au fléau que constitue la corruption.

« Vous êtes l’avenir de ce pays. Les efforts d’Ali Bongo Ondimba engagés dans la lutte contre la corruption visent à préserver vos acquis. Pour cela nous devons tous éviter de plonger dans les pratiques peu recommandables qui font reculer notre pays », a-t-il conclu. Notons qu’en faisant ce plaidoyer, Francis Nkea Ndzigue poursuit sa campagne de sensibilisation inscrite dans les objectifs du Plan d’accélération de la transformation (PAT) initié par le chef de l’État et qui ne saurait s’accommoder des maux qui obèrent l’avancement de la patrie vers l’excellence. La rencontre s’est achevée par la rénovation des tenues d’apparat des chefs de regroupement. Vivement que cette énergie soit maintenue à l’orée des échéances électorales de 2023