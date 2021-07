Minusca: le Gabon renforce les capacités opérationnelles de ses troupes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans la nuit du samedi 03 au dimanche 04 juillet 2021 les chefs d’états-majors des différents corps de défense se sont réunis à la base aérienne 01 de Libreville, pour assister au départ du 7e convoi logistique au bénéfice des troupes gabonaises de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilité de la paix en Centrafrique (MINUSCA) nous rapporte notre confrère de L’Union dans sa livraison du lundi 05 juillet 2021. Un envoi de soldats qui vise à renforcer les capacités opérationnelles des troupes dans ce pays en proie au conflit depuis plusieurs années déjà.

Le convoi logistique au bénéfice des troupes gabonaises de la MINUSCA qui est constitué essentiellement de militaires et des personnels civils a pour principal mission d’acheminer du matériel lourd et des équipements destinés à améliorer les conditions de vie et de travail du régiment. Il vise également à renforcer les capacités opérationnelles, notamment la disponibilité technique opérationnelle du bataillon gabonais en équipements majeurs qui doivent être conformes aux normes onusiennes.

Le lieutenant-colonel Prospère Mombo Moutendi et son adjoint, le commandant Davi Nzebi, représentants du ministre de la Défense nationale, le Chef d’état-major général des forces armées gabonaises (CMGFA), le général de division Yves Ditengou ont tenu à s’adresser aux troupes avant leur départ. « Sur le plan tactique, ce n’est un secret pour personne, la République centrafricaine (RCA) est un théâtre d’opérations hostile, où pullulent des groupes armés qui se sont installés en véritables bastions et ce convoi pourrait susciter bien de convoitises. », a indiqué le chef d’Etat Major général des FAG.

Au terme de la rencontre, le CMGFA a également remercié le haut commandement des Forces Camerounaises pour avoir mis à la disposition du convoi gabonais une escorte motocycliste mais également une unité de protection de la Brigade d’intervention rapide (BIR) depuis l’entrée de leur territoire jusqu’à la frontière avec la RCA, tout en leur offrant l’hospitalité dans leurs gîtes d’étapes. Une aide qui rentre dans le cadre du partenariat bilatéral entre les deux pays.