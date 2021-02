Minusca: la République rend hommage aux soldats tués à Bangui

Ce vendredi 05 février 2021, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, au nom du président de la République a présidé au Camp Aissa de Libreville la cérémonie d’hommage au Premier Maître Major Franck Donald Boundou Moussounda tué le lundi 18 janvier dernier à Bangassou dans le sud de la République centrafricaine (RCA) lors d’une embuscade des groupes armés coalisés.

C’est sous une fine pluie que la République entière a rendu hommage à ce soldat mort au combat. Lors de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et d’autorités militaires et civiles de la province, le Premier Ministre, au nom du Président de la République, Chef suprême des forces de défense et de sécurité, a prononcé un discours de reconnaissance à côté du cercueil du regretté.

Occasion pour Rose Christiane Ossouka Raponda d’indiquer que « la nation tout entière est éplorée par la disparition tragique d’un fils du Gabon, tombé au champ d’honneur pour avoir servi la liberté et la paix ». Par la suite, elle s’est inclinée avec le respect dû à « ce militaire valeureux ».

Le chef du gouvernement n’a pas manqué d’avoir des mots à l’endroit de sa compagne et son fils qu’il laisse dans la douleur mais aussi à ses frères d’armes qui lors de l’arrivée ont salué avec force et dignité la dépouille du Premier Maître Major Franck Donald Boundou Moussounda. Deux drapeaux couvrant la bière. Celui de l’Onu renvoyant à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca) dont il a fait partie.



Les condoléances vont aussi à l’endroit des militaires de tout corps. Le Premier Maître Major Boundou Moussounda Franck Donald était âgé de 31 ans et provenait des rangs de la Marine nationale. La cérémonie est un moment de rassemblement pour ses frères d’armes qui ont salué l’arrivée de sa dépouille.