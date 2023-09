Minlama Mintogo : « la transition politique que l’Armée nous propose est une aubaine »

Ecouter cet article Ecouter cet article

La prise de pouvoir du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) n’a pas fini de susciter des réactions au sein de la classe politique gabonaise. La dernière en date est celle de l’ancien candidat aux élections présidentielles de 2016 et président du parti Ensemble pour la République, Dieudonné Minlama Mintogo qui, dans une déclaration datée du samedi 2 septembre 2023, a salué l’action des militaires, car ouvrant une nouvelle ère pour le pays.

C’est donc à la suite de l’interruption du processus électoral débuté il y a plusieurs jours, mettant ainsi un trait définitif sur le règne d’Ali Bongo Ondimba et ses pairs au Gabon que le président du parti Ensemble pour la République s’est exprimé. Ceci afin de féliciter les Forces Armées Gabonaises pour ce coup de maître qui révèle leur patriotisme.

Minlama Mintogo pour la transition politique



Alors que bon nombre d’acteurs politiques hésitent encore à faire confiance au président de la transition Brice Oligui Nguema, Minlama Mintogo ancien candidat aux élections présidentielles de 2016, a salué le coup de force de l’armée gabonaise. En effet, le président du parti Ensemble pour la république a déclaré « La transition politique que l’armée nous propose aujourd’hui est à mes yeux une aubaine ».

Des propos qui visent à interpeller les observateurs de la vie politique du pays qui en doutent encore. Car selon ce dernier, cette transition est une opportunité de définir et de mettre des mécanismes en place pour une véritable réconciliation nationale. Mais surtout pour un changement intégral des mentalités.

Minlama Mintogo appelle les forces vives de la nation à soutenir la transition

C’est donc à ce titre que celui qui avait rendu hommage aux victimes du naufrage Esther Miracle en mars dernier a invité « la Société Civile, Les Confessions Religieuses, Les Sociétés Traditionnelles, et tout le Peuple gabonais à soutenir cette Transition en mettant de côté nos intérêts personnels et partisans. En ce moment unique, crucial et historique, seul l’esprit patriotique compte. Profitons de cette Transition pour solder notre passif et jeter les bases d’une République Unie, Forte et Démocratique. »

Non sans manquer de souligner les doutes que peuvent encore avoir certains individus sur la durée de la transition. Ainsi, Minlama Mintogo souhaite que les forces vives du pays se concentrent sur les objectifs afin d’éviter les erreurs de 1990.