Minlama Mintogo: «Audit de la dette intérieure: Objectif Zéro Impunité !»

Si ces dernières semaines la question de la dette intérieure a été au centre des débats, plusieurs acteurs de la vie politique appellent à un audit plus efficace. Dans une tribune parvenue à Gabon Media Time, le président d’Ensemble pour le Gabon, Dieudonné Minlama Mintogo a appelé à plus de fermeté pour les entreprises épinglées dans le scandal de la « dette frauduleuse ». Ci-dessous l’intégralité de ladite tribune.

« Je salue la diligence de la Taskforce qui a permis d’empêcher le paiement de 241 milliards de Francs cfa injustifiés de la dette intérieure, soit un peu plus de 70 % des sommes réclamées.

Toutefois, pour plus de transparence dans la gestion des deniers publics et la manifestation de la Justice, j’exige des autorités la publication de la liste des entreprises concernées et l’engagement des poursuites judiciaires à leur encontre.

Aussi , au regard de l’ampleur de la corruption et son impact négatif dans le développement du pays, et pour l’amélioration des conditions de vie de nos compatriotes , je demande à la Présidence de la République de renforcer les procédures de passation des marchés publics et de suivi dans la mise en œuvre .

Le développement du Gabon et l’amélioration des conditions de vie de nos compatriotes passent par la capacité des autorités à œuvrer sans relâche pour atteindre l’objectif ‘’zéro impunité ».