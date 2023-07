Mines : l’ONHYM du Maroc en appui à la formation des agents de la SEM

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 05 juillet dernier, la Société équatoriale des Mines (SEM) du Gabon et l’Office National des Hydrocarbures et des mines du Maroc (ONHYM) ont procédé à la signature d’un contrat de partenariat technique et scientifique. Objectif mettre en place un cadre de renforcement des liens entre les deux entités visant à favoriser le développement et l’exploration des ressources géologiques et minières.

Ce sont des mains du directeur général de la SEM Wesbert Moussounda et du directeur général de l’ONHYM du Maroc, Amina Benkhadra que cette convention a été signée. Un accord qui s’inscrit indubitablement dans la droite ligne des relations bilatérales entre le Gabon et le royaume Chérifien notamment dans le secteur des mines et la géologie.

Un partenariat gagnant-gagnant

Ainsi, cette convention de partenariat repose essentiellement sur trois principaux axes. Il s’agira notamment de la formation et renforcement des capacités à travers le développement des programmes de formation visant à renforcer les compétences du personnel de la SEM dans le domaine des ressources géologiques et minières. « Cette initiative contribuera à améliorer les connaissances techniques et scientifiques des équipes impliquées dans ces secteurs clés », peut-on lire dans le communiqué de l’entreprise minière.

Vers le développement des projets d’exploration entre la SEM et l’ONHYM

La SEM et l’ONHYM s’engagent également à unir leurs efforts pour mener des projets de recherche et d’exploration géologique et minière, mais aussi travailler en étroite collaboration pour promouvoir la valorisation et la transformation des ressources minérales. Un motif de satisfaction pour les directeurs généraux de ces deux entités.

Acteurs clés de l’industrie minière et géologique dans leur pays respectif, la Société équatoriale des Mines du Gabon et l’Office National des Hydrocarbures et des mines du Maroc se sont engagés à travailler de concert pour promouvoir l’excellence, l’innovation et le développement économique dans le secteur des ressources naturelles. Wesbert Moussounda et Amina Benkhadra ont exprimé leur enthousiasme quant à la signature de cette convention tout en soulignant son importance pour le développement durable et responsable des ressources minières au Gabon.