Mindoube: des déchets à même le sol suite à l’absence de bacs à ordures

À l’instar d’autres quartiers du Grand Libreville, Mindoube 3 Chez le chef dans le 5ème arrondissement de ladite commune est devenu un symbole de l’insalubrité. Pour preuve, la voie débouchant à la décharge et Igoumié est désormais obstruée par les déchets déposés à même le sol par des riverains et ce, par manque de bacs à ordures ménagères.

Loin des discours politiciens, la réalité semble autre sur le terrain. En effet, si les autorités municipales ont clairement annoncé que la lutte contre l’insalubrité serait leur cheval de bataille, les rues de Libreville, capitale du Gabon, ressemblent davantage à des dépotoirs géants. À Mindoubé 3 dans le 5ème arrondissement, c’est l’hécatombe depuis quelques jours. Déchets recouvrant la chaussée, voies secondaires obstruées, plus rien ne va.

Plus étrange, le seul bac à ordures ménagères qui y était posté à désormais disparu. Selon les riverains, ce serait le prestataire qui aurait retiré son dispositif le mardi écoulé. « Ils sont arrivés avec deux camions. On a juste vu le bac à ordures emporté sans pourtant connaître la destination. Depuis, personne ne l’a revu. Obligé de déverser les déchets au sol dans un coin », a indiqué David un riverain. Une situation déplorable qui semble être banalisée par les autorités compétentes.



D’ailleurs, d’aucuns se questionnent sur le regard que porte le maire dudit arrondissement Chadi Moukarim qui tend à être « persona non grata » dans Mindoube 3 du fait qu’il serait de plus en plus sourd aux doléances des habitants. Ces derniers vivant dans les odeurs nauséabondes craignent d’être en proie à des nids à maladie. À cela s’ajoute la prolifération de rats et de moustiques. Que dire des vapeurs irritantes à l’origine des pneumonies.