Mimongo: reprise des cours au lycée Alexandre Madoungou Mbary après les inondations

Immergé le mardi 4 octobre dernier à l’issue des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région, le lycée Alexandre Madoungou Mbary de Mimongo, le chef-lieu du département de l’Ogoulou, avait été évacué et les cours suspendus. La situation a été rétablie, permettant ainsi aux apprenants et au corps administratif de reprendre les activités après un grand nettoyage de l’établissement scolaire.

Mimongo, Libreville, et bien d’autres villes du pays ont désormais une chose en commun. En effet, ces localités sont depuis plusieurs semaines fortement touchées par les catastrophes, provoquées par des pluies torrentielles. Pour le cas du chef-lieu du département d’Ogoulou dans la province de la Ngounié c’est la rivière Ogoulou sortie de son lit en raison des fortes pluies qui avaient provoqué l’inondation du lycée Alexandre Madoungou Mbary occasionnant ainsi la suspension des cours.

Le jeudi 6 octobre dernier, la situation est revenue à la normale pour le grand bonheur des apprenants et du corps professoral du lycée Alexandre Madoungou Mbary de Mimongo. En effet, les activités pédagogiques suspendues, le 4 octobre, au lycée Alexandre Madoungou Mbary de Mimongo, ont repris après 48 heures. Selon l’Agence gabonaise de presse (AGP), le proviseur, Serge Kimo Mbombet a rassuré de la relance des cours après l’inondation à l’origine de l’évacuation et de l’arrêt des cours dans cet établissement. Après le retrait des eaux de l’enceinte, les 456 élèves de cette école publique de la province de la Ngounié, créée en 1972, ont été mobilisés pour le nettoyage.

Si les cours ont repris, de nombreux manquements sont désormais observables dans l’établissement scolaire. Le matériel didactique et pédagogique, les ordinateurs, les photocopieurs ont été emportés et détruits. Le responsable de ce lycée déplore également la perte des objets électroménagers (congélateurs, téléviseurs et autres ustensiles de cuisine) appartenant à l’intendant et aux enseignants. Ces derniers logeant au sein de l’établissement. Un constat déplorable qui, espérons-le, sera pris en compte par les autorités gouvernementales, notamment le ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq afin qu’une solution idoine soit trouvée pour pallier cette perte.