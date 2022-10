Mimongo: les petits sacs de riz électoraux du PDG pour consoler les populations victimes d’inondation

Ecouter cet article Ecouter cet article

La campagne électorale entrant dans le cadre des élections partielles prévues le samedi 15 octobre prochain, donne lieu comme chaque année à de nombreuses opérations de charme à la limite déshumanisantes. C’est notamment le cas à Mimongo dans le département de l’Ogooué où les populations victimes d’inondation, il y a un peu plus d’une semaine, ont eu droit à une distribution de vivres offerts par le candidat du Parti démocratique gabonais (PDG), Charles Sadié.

Faudrait-il attendre les campagnes électorales pour voir les politiques s’intéresser à la situation de précarité dans laquelle les populations sont confrontées depuis des années? C’est la question qu’on pourrait se poser au vu de l’élan de philanthropie dont font souvent preuve les candidats aux élections au moment de solliciter des voix auprès des populations.

La preuve avec la situation vécue par les populations des quartiers Poungui et Mandji dans la commune de Mimongo et du village Diyanga au canton Haut Ogoulou victime le 4 octobre dernier d’inondation. Sinistré, ces habitants, qui pour la plupart ont tout perdu, vivent depuis plusieurs années dans une précarité sans nom. Si ces dernières attendaient un soutien des autorités où même des cadres de leur localité, cette supposée aide n’est arrivée qu’à l’orée de la campagne électorale.

Ainsi, c’est le candidat du Parti démocratique gabonais aux législatives Charles Sadié qui a procédé à une distribution de produits de première nécessité composés d’huile, de kilo de riz, de boîtes de conserve et autres kilos de volaille entre autres. Des dons pour le moins déshumanisants surtout lorsqu’on sait que ces populations sont en attente d’une aide plus importante pour reconstruire leur habitat. De quoi interpeller une fois de plus les politiques de tous bords sur le respect de la dignité humaine qui ne devrait pas être écorchée par des actions aux allures clientélistes.