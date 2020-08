Mimongo: ils abandonnent leur village pour une histoire de tontine mystique

Si très souvent la problématique de l’exode rural est lié aux raisons économiques, du côté du village Mamba dans le département de l’Ogoulou dans la province de la Ngounié est tout autre. En effet, selon notre confrère Top infos Gabon, les habitants auraient abandonné cette bourgade pour une histoire de tontine mystique.

Selon le récit de notre confrère, depuis plusieurs mois, les populations du village Mamba ont déserté les lieux donnant l’impression d’un village fantôme. Les propriétaires auraient émigré vers les villages voisins et les grandes villes à la « recherche de la paix et d’une meilleure vie, ce sont donc les hautes herbes qui ont repris la place. Le dispensaire qui faisait la fierté de cette bourgade sombre lui aussi dans la nature ».

Motif de cet abandon pour le moins surprenant, le village aurait enregistré de multiples décès en un temps record. Les recherches menées par les habitants pour comprendre l’origine de ce mal suspect auraient conduit au démantèlement d’un vaste réseau de sorciers. « Cette organisation mystique était un réseau de personnes issues de plusieurs familles dont chacune d‘elles était contraint de donner pour sacrifice un membre de son entourage familial », indique Top infos Gabon.

Pis, le confrère nous apprend que les villageois auraient été informés de l’implantation dans le village d’un fantôme chargé de semer le trouble. Craignant ainsi pour leurs vies et celles de leur progéniture, les habitants de Mamba vont émigrer vers les villages voisins et regagner certaines villes du pays. « Ce n’était plus facile de rester à Mamba après cette situation. Malgré le fait que les principaux membres du réseau sont morts, la situation n’avait pas totalement changée. Le village était devenu invivable. Il était presque devenu la plaque tournante des mauvais esprits », aurait confié un habitant du village Mossigué.