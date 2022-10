Mimongo: des inondations contraignent le lycée Alexandre Madoungou Mbary à suspendre les cours

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis des semaines, des pluies diluviennes s’abattent dans le pays, créant ainsi des inondations dans plusieurs localités. C’est le cas à Mimongo, chef-lieu du département d’Ogoulou dans la province de la Ngounié où la situation semble de plus en plus inquiétante et a contraint les élèves du lycée Alexandre Madoungou Mbary à évacuer l’établissement du fait de la montée des eaux ayant englouti les bâtiments.

Mimongo, Libreville, et bien d’autres villes du pays ont désormais une chose en commun. En effet, ces localités sont depuis plusieurs semaines fortement touchées par les catastrophes, provoquées par des pluies torrentielles. Pour le cas du chef-lieu du département d’Ogoulou dans la province de la Ngounié c’est la rivière Ogoulou sortie de son lit en raison des fortes pluies qui provoquent l’inondation du lycée Alexandre Madoungou Mbary.

Du fait de cette catastrophe naturelle, les responsables administratifs du lycée Alexandre Madoungou Mbary ont dû procéder à l’évacuation des élèves et à l’arrêt des cours jusqu’à nouvel ordre. « C’est la 1ère fois que nous vivons ce genre de sinistre à Mimongo. Ce n’est pas qu’au Lycée Alexandre Madoungou Mbary et c’est déplorable. Des maisons et des bâtiments sont dans l’eau. Les documents administratifs et le matériel informatique ont tous été détruits. Et l’eau ne fait qu’augmenter. C’est désolant car nous n’avons que nos yeux pour pleurer » ont déploré les riverains dans une vidéo parvenue à la rédaction de Gabon Media Time.

Si aucune perte en vie humaine n’a été signalée jusqu’ici, le bilan matériel quant à lui, est très considérable dans plusieurs zones et villages se trouvant autour de Mimongo. Une situation dans laquelle sont attendues les autorités locales afin de venir en aide aux sinistrés et trouver des solutions pérennes contre ce genre de catastrophes. Pour l’heure, les populations ne savent pas à quel saint se vouer et craignent le pire en cas de nouvelles intempéries.