Mike Jocktane plaide pour un redressement moral du Gabon

Longtemps resté en retrait ces derniers mois, le président du parti d’opposition Le Gabon nouveau Mike Jocktane a, au cours d’une interview accordée à Gabon Media Time, tenu à faire un tour d’horizon de son positionnement politique mais surtout de la vision de sa formation qui entend prendre une part active sur l’échiquier politique national. S’il s’est réclamé de l’héritage d’André Mba Obame, il a indiqué que l’objectif de sa formation était d’arriver à un véritable « redressement moral du Gabon ».

D’entrée de jeu, ce très proche collaborateur d’André Mba Obame, a tenu à réaffirmer son attachement à la vision défendue par son mentor avec qui il a été de tous les combats. Une lutte durant l’élection présidentielle de 2009 qui selon lui a abouti au « coup d’Etat fomenté par Ali Bongo et qui a brisé la transition pacifique qui aurait permis la stabilité et le développement du Gabon ».

Occasion pour le président du Gabon nouveau de réaffirmer son attachement à l’héritage d’AMO. Interrogé par la suite sur les valeurs défendues par sa formation politique, Mike Jocktane a relevé qu’il restait attaché au principe de non-violence mais surtout aux valeurs bantu qui selon lui sont complémentaires à celles prônées par le christianisme. « Le système de valeur, la morale que ces deux sources peuvent nous apporter sont fondamentaux», a-t-il indiqué

Par ailleurs, l’ancien vice-président de l’Union nationale, a expliqué que sa formation politique prônait « un redressement moral du Gabon ». « Sans ce redressement, il ne peut y avoir d’avenir pour le plus grand nombre ni de justice sociale et d’égalité pour tous ». Révélant au passage que son parti était prêt à se jeter dans l’arène en s’appuyant sur un renouvellement de toutes les élites du pays. « Nous devons nous appuyer sur tout ce que notre pays compte d’énergies et d’intelligences constituées en associations, corps intermédiaires ou ONG, etc », a-t-il martelé.