Mike Jocktane : « Pas de troisième mandat, pour un renouvellement de la classe politique »

Plus les semaines approchent, plus le discours de certains acteurs politiques tend à monter en puissance. C’est le cas du président du parti Gabon nouveau, Mike Jocktane qui, profitant d’un meeting au quartier Mekaga dans le 2ème arrondissement de la commune d’Oyem, s’est engagé à limiter le nombre de mandats pour favoriser un renouvellement de la classe politique.

Au cours de cette rencontre avec les populations du chef-lieu de la province du Woleu-Ntem, celui qui se présente comme l’héritier de l’ancien ministre feu André Mba Obame, a profité à décliner sa vision pour le développement du pays. Une vision qui tourne autour de la transformation de la gouvernance, sociale et économique.

Profitant de cette occasion, Mike Jocktane s’est engagé, s’il est élu à la tête du pays, de limiter à deux le nombre de mandats à la présidence de la République. « Pas de troisième mandat, parce qu’il faut permettre le renouvellement de la classe politique. Et même, quand quelqu’un a été très performant, au bout d’un certain temps, il y a des mauvaises habitudes qui s’installent et qui font qu’on ne puisse pas aller plus loin. Il faut se retirer, et permettre à d’autres d’arriver », a-t-il relevé pour justifier sa position.

Poursuivant sur la même voie, le leader du parti Gabon Nouveau a souligné que cette limitation des mandats devrait également être valable pour les élus locaux et nationaux. Il entend aussi bannir de manière radicale le cumul des fonctions à tous les niveaux de l’administration avec comme objectif de réduire significativement le taux de chômage qu’il a situé à 22% au Gabon.

Sur le plan international, le candidat déclaré à l’élection présidentielle a indiqué vouloir impulser une nouvelle dynamique dans les relations entre le Gabon et la France, qui il faut le rappeler partage une histoire commune. À noter qu’outre Oyem, Mike Jocktane a porté le message aux populations de Miang, Mitzic, Bitam, Konoville, Awoua et Bollosoville.