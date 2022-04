Mekambo: 1 député et 11 conseillers municipaux claquent la porte du PSD

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’approche des prochaines échéances électorales, le paysage politique est quasiment en ébullition avec la multiplication de défections au sein de certains partis politiques. C’est le cas au Parti social démocrate (PSD) où le député du 2ème siège du département de la Zadié Franck Bokamba Ndombi et 12 conseillers municipaux dont le maire de la commune de Mekambo ont décidé de claquer la porte de cette formation politique et de soutenir la politique du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

En effet, si d’entrée de jeu Franck Bokamba Ndombi et ses camarades ont dit avoir été enthousiasmés par la vision portée par le président du PSD Pierre-Claver Maganga Moussavou, justifiant leur plein engagement au sein de ce parti, ils n’ont pas manqué d’exprimer leur amertume.

« Au fil des années et en plein cheminement politique, nous militants et élus du Parti social démocrate de la Zadié, venons constater avec amertume et regret que le leader du PSD s’est totalement démarqué de ses engagements et de cette nouvelle vision », peut-on lire dans la correspondance adressé au président du Parti social démocrate.



C’est donc face à ce constat sans équivoque, que le député du 2ème siège du département de la Zadié Franck Bokamba Ndombi, le maire de la commune de Mekambo et 11 conseillers municipaux ont décidé de déposer leur démission du parti dirigé par Pierre-Claver Maganga Moussavou. Ils n’ont d’ailleurs pas manqué de préciser désormais qu’ils rejoignent « la vision politique » du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.