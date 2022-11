Medouneu: les élèves du Lycée Ambroise Obame Ndong dans la rue pour réclamer des enseignants

Ecouter cet article Ecouter cet article

Tout serait parti d’une simple concertation entre élèves du Lycée Ambroise Obame Ndong de Medouneu, chef-lieu du département du Haut-Komo, dans la province du Woleu-Ntem. Le mercredi 9 novembre 2022, les apprenants ont envahi les artères de la localité pour dénoncer les carences observées au sein de leur établissement, notamment l’absence de professeurs dans plusieurs matières.

Depuis toujours, les établissements d’enseignement primaire et secondaire sis dans l’intérieur du pays sont victimes d’un abandon de la part du ministère de l’Education nationale qui n’aurait d’yeux que pour le Grand Libreville. Pour preuve, plusieurs collèges et lycées en province peinent à avoir un nombre conséquent d’enseignants. Une situation incompréhensible d’autant plus que des élèves sortis de plusieurs écoles de formation sont toujours en attente de régularisation de leur situation administrative et d’affectations.

C’est notamment le cas au Lycée Ambroise Obame Ndong de Medouneu, dans la province du Woleu-Ntem. Là-bas, les élèves ont décidé de prendre le taureau par les cornes. A cet effet, une descente dans la rue a été effectuée le mercredi 9 novembre 2022 par une foule en furie. Au cœur de cette levée soudaine de boucliers, les conditions difficiles d’apprentissage. En outre, les apprenants dénoncent l’absence des professeurs dans les matières fondamentales. « Nous voulons les profs», ont-ils scandé à répétition.



Un mouvement d’humeur qui traduit le désarroi de ces jeunes gens dont l’obligation première n’est clairement pas de revendiquer. Ne dit-on pas que l’esclave qui ne tente pas de se libérer mérite ses chaînes ? Pour l’heure, aucune autorité administrative et politique du Woleu-Ntem ne s’est prononcée à propos des élèves. Gageons toutefois que la ministre de l’Éducation nationale, Camelia Leclercq-Ntoutoume ne restera pas elle aussi insensible à ce qui s’apparente à un « appel à l’aide » de la jeunesse prétendument « sacrée ». Nous y reviendrons.