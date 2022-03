Médicament: la RDC veut s’inspirer du modèle gabonais

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention de la République Démocratique du Congo (RDC), le Dr. Jean Jacques Mbungani Mbanda, a visité ce lundi 1er mars 2022, les locaux de La Santé Pharmaceutique (LSP), l’usine de fabrication de médicaments génériques au Gabon sise dans la Zone spéciale économique de Nkok.

La Santé Pharmaceutique est la première usine de fabrication de médicaments du Gabon et la plus grande de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). L’implantation de ce site de production de médicaments génériques dans le pays a été accueillie comme une véritable révolution sanitaire. LSP devrait permettre de réduire considérablement le taux d’importation des médicaments de l’étranger.

En séjour au Gabon, le ministre congolais de la Santé, le Dr. Jean Jacques Mbungani Mbanda est allé s’imprégner du fonctionnement et de la qualité des produits pharmaceutiques fabriqués par La Santé Pharmaceutique. « Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Le contrôle qualité est efficace. Nous sommes d’avis pour que dans un délai bref, une éventuelle expansion de la LSP s’effectue avec notre pays », a indiqué le membre du gouvernement congolais.



Le ministre congolais de la Santé, le Dr. Jean Jacques Mbungani Mbanda a manifesté la volonté de son pays à exporter des médicaments made in Gabon en République Démocratique du Congo. Si les discussions entre les deux pays aboutissent, cet achat de médicaments devrait venir confirmer la place du Gabon comme hub pharmaceutique régional.