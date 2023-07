Médias: vers une paralysie des programmes de Gabon télévisions et Radio Gabon? 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Syndicat national des professionnels de l’audiovisuel public (SYNAPAP) et le Syndicat des professionnels de la communication (SYPROCOM) ont annoncé l’entrée en grève générale illimitée des agents de Gabon Télévision et Radio Gabon. Une décision consécutive à l’inconsidération du gouvernement.

C’est par le biais d’une déclaration faite le lundi 3 juin 2023 que Scolastique Essomeyo Nkoghe a annoncé l’entrée en grève générale illimitée des communicateurs des médias publics. Une mesure collégiale qui vise à interpeller les autorités compétentes sur l’urgence de prendre en compte leurs revendications.

La sourde oreille de Rodrigue Mboumba Bissawou?

Il semble que l’audience accordée par Rodrigue Mboumba Bissawou se soit soldée d’un échec. Le ministre de la Communication se serait limité à les écouter sans proposer une issue à cette levée de boucliers en perspective. Une attitude incompatible avec le dialogue social prôné par Ali Bongo Ondimba.

En réaction, les agents du groupe Gabon Télévisions ont indiqué que « les agents réunis en Assemblée, prennent note du peu d’intérêt accordé à ces attentes pressantes ». Aussi, ces derniers ont lancé une grève générale illimitée à effet immédiat. En point d’orgue, la non prise en compte de leur cahier de charges.

Un strict service minimum observable au groupe Gabon Télévisions

S’ils exigent l’amélioration de leurs conditions de travail et de vie, les communicateurs de Gabon Télévisions ne perdent pas de vue les exigences légales en matière de grève. C’est pourquoi un service minimum est désormais observé. Il porte essentiellement sur la réduction du temps des éditions d’informations à 20 minutes.

Et ce, qu’il s’agisse du Journal télévisé de 13H, 20H et 23H. Ne seront désormais diffusées que les activités du Président de la République, du Premier ministre et du Parlement. Les autres éditions intermédiaires et les émissions de grande écoute sont suspendues. Un durcissement de ton est envisageable à court terme.

Herton-sena POUBA