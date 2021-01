Médias: l’Ambassade du Maroc au Gabon prête à soutenir le développement de l’AGP

Ce mardi 26 janvier 2021, Abdellah Sbihi, ambassadeur du Maroc au Gabon a reçu en audience Jean Robert El mut Moutchinga Boulingui, administrateur directeur général de l’Agence gabonaise de presse (AGP) à l’ambassade du royaume chérifien sise à la Sablière. Il était question pour les deux personnalités d’échanger sur les perspectives de développement et de redynamisation de l’Agence gabonaise de presse.

La rencontre tenue entre le diplomate marocain et une délégation des responsables de l’Agence gabonaise de presse (AGP) conduite par son administrateur général, Jean Robert El mut Moutchinga Boulingui, a permis aux différentes parties d’échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale dans la perspective d’un partenariat entre l’AGP et la l’Agence marocaine de presse (MAP).

Selon l’AGP, Abdellah Sbihi a relevé l’importance que le Maroc accorde à l’agence officielle étatique d’information au Gabon. Il s’est cependant étonné « du peu de visibilité de l’AGP », dans un pays et un contexte pourtant marqués par une avalanche de sources d’information. La redynamisation des services de l’AGP afin de le positionner au rang de première source d’information du pays a ponctué cette audience.



L’ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdellah Sbihi, s’est dit prêt à soutenir le développement multiforme de l’AGP, qui a récemment célébré ses 54 ans d’existence. La signature d’un accord de partenariat entre l’AGP et l’Agence marocaine de presse (MAP) aurait d’ailleurs été envisagée afin de concrétiser et consolider les échanges professionnels. Un partenariat qui devait déboucher sur le partage d’expériences, la formation des journalistes et des techniciens, en somme, le renforcement des compétences.