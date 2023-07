Média : lancement du site web de Radio Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la Communication, Rodrigue Mboumba Bissawou a procédé au lancement officiel du site internet www.radiogabon.ga et la mise en onde d’un studio de production, le vendredi 30 juin 2023. Un nouveau format qui s’inscrit dans le processus de modernisation de ses services en matière d’innovation numérique.

C’est en présence du ministre de la Culture et des Arts, Max Samuel Oboumadjogo et du gotha de la presse nationale que s’est déroulée cette cérémonie de lancement. Un évènement qui marque un changement de paradigme au sein de Radio Gabon désormais arrimée aux standards internationaux.

Un site opérationnel aux multiples fonctionnalités

Développé par une start-up locale, radiogabon.ga est fluide. Une configuration responsive qui devrait permettre aux visiteurs de vivre une expérience unique. À ce propos, Jean-Robert El Mut Moutchinga Boulingui a souligné qu’il s’agit « d’une évolution des capacités positives, des lendemains, du pionnier de l’audiovisuel public au Gabon ».

Il faut souligner que cette plateforme comporte une interface complète. On peut y découvrir les différentes rubriques dudit média. Programmes, actualités, contacts, liens des différents contenus et des annonceurs. « Une connexion internet fluide est nécessaire pour rendre l’expérience plus pratique », a précisé le concepteur.

Toucher l’international grâce au numérique pour Radio Gabon

Dotée d’une Web Radio et une application mobile, la plateforme digitale de Radio Gabon ambitionne d’accroître l’audience. « C’est un nouveau départ pour la radio. Autant les hommes se renouvellent autant les moyens doivent connaître une innovation », a déclaré Rodrigue Mboumba Bissawou. Reste au personnel d’en prendre bien soin.



Pour rappel, créée le 28 novembre 1959 par feu Léon Mba, Radio Gabon était un fleuron de la communication gabonaise. Il est un vecteur de transmission d’informations, elle s’est établie comme la référence locale. Et, ce, d’autant plus que les populations de Libreville et de l’hinterland sont touchées par sa couverture au quotidien.