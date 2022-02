Media: Gabon Télévisions, Radio Gabon, AGP en grève!

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’issue d’une assemblée générale qui s’est tenue ce mercredi 2 février 2022 à la maison Georges Rawiri que les agents de Radio Gabon, Gabon Télévisions et AGP ont décidé d’entamer un mouvement de grève. Une situation consécutive au mutisme des autorités gouvernementales face à la résolution des revendications inscrites dans leur cahier de charges.

Les agents des groupes Radio Gabon, Gabon Télévisions et AGP ont décidé de crier leur ras-le-bol. Ainsi, le Syndicat national des professionnels de la communication (Syprocom) et le Syndicat national des personnels de l’audiovisuel public (Synapap), ont au cours de leur dernière assemblée générale du mercredi 2 février dernier décidé d’une entrée en grève illimitée.

Après plusieurs tentatives de négociation avec les partenaires sociaux en vue d’amorcer la bombe, le ministre d’Etat, chargé de la communication et de l’économie numérique, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, se verra obligé de faire face à une grogne des agents de l’audiovisuel public. Lesquels réclament « la régularisation des situations administratives des agents. La révision de leurs statuts conformément à la réforme de l’audiovisuel public dont le processus a été entamé, il y a un plus de 11 ans. Le retour des primes vestimentaires et de rendement ainsi que le statut particulier des communicateurs ».

Une énième levée de boucliers qui fait écho à celles faites chaque année et ce depuis 2018, sans que les revendications ne trouvent leur épilogue. Gageons que des pourparlers seront engagés entre tutelle, syndicalistes et autorités gouvernementales pour la résolution de cette crise qui pourrait fortement impacter les programmes audiovisuels dans les tout prochains jours.