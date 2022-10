Medevac: vers un partenariat avec les ambulanciers et agences de voyage

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’hôtel Radisson Blu de Libreville a servi de cadre en début de semaine à une rencontre d’échange entre la société de droit Sud-africain, 24/7 Assistance et les ambulanciers et autres agences de voyage évoluant au Gabon. Il était question lors de cet événement de discuter de la mise en place d’un partenariat en matière de transport lors des évacuations sanitaires des adhérents.

Dans le cadre du développement de son programme Medevac 24/7 Assistance multiplie les rencontres auprès des acteurs exerçant dans son secteur de compétence. C’est dans cette optique que le directeur général de cette entreprise Maurice Pebadi Engandzas et ses collaborateurs ont échangé avec les ambulanciers et les responsables des agences de voyage établis au Gabon.

Si elle enregistre déjà plusieurs adhésions via les contrats de partenariat avec les administrations publiques et entreprises du secteur privé, 24/7 Assistance a décidé de passer à la phase opérationnelle de son activité au Gabon afin de s’assurer de l’effectivité de son offre en aval. Ainsi sur son pan transport-rapatriement sanitaire des adhérents cinq destinations ont été choisies. Il s’agit notamment de l’Afrique du Sud, du Maroc, de la Tunisie et de la France.

Une nouvelle approche qui devrait permettre d’optimiser la prise en charge des patients tant sur le plan local qu’à l’international en réglementant de manière définitive la question de la célérité au regard des urgences médicales.