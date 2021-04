Mbigou: réouverture des églises catholiques dans le respect des mesures barrières

L’archevêque de Mouila, Monseigneur Mathieu Madega, a sillonné il y a quelques semaines le regroupement des villages proches de Dibwangui et Mbigou, chef-lieu du département de la Boumi-Louetsi. Au cours de cette visite, il était question pour lui de procéder à la réouverture des églises catholiques fermées par le gouvernement depuis la détection du 1er cas de Covid-19 en mars 2020.

Mgr Mathieu Madega, archevêque de Mouila et président de la Conférence épiscopale du Gabon a entamé une tournée au sein de son diocèse pour procéder à leur réouverture des églises catholiques fermées depuis un peu plus d’une année. Ces dernières étaient fermées en raison des mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation de la Covid-19 au Gabon.

Ce périple dans l’un des départements les plus peuplés de la Ngounié sud était donc l’occasion pour l’évêque de communier avec les chrétiens catholiques de sa circonscription épiscopale et de leur adresser un message d’espoir. « Ne pas perdre foi en ce temps difficile, lequel est le moment de donner un peu de notre temps à Dieu, de se priver un peu pour lui, mais surtout de partager et renforcer l’amour avec soi-même et son prochain » a-t-il déclaré.

Monseigneur Mathieu Madega, a, au cours de cette visite, célébré une série de cultes afin que les fidèles réapprennent à communier avec le corps saint, tout en les exhortant à respecter les mesures barrières contre cette nouvelle pandémie à coronavirus qui n’a toujours pas été éradiquée. « Portez vos bavettes, ne vous saluez pas avec les mains, lavez-les soigneusement avec du savon », a-t-il conseillé aux fidèles.