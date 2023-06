Mbigou : réhabilitation du pont de la Douai dans le district de Nzenzele

Ecouter cet article Ecouter cet article

En état de dégradation avancée depuis plusieurs années, le pont de la Douai dans le district de Nzenzele dans le département de la Boumi Louetsi vient de connaître une cure de jouvence. En effet, à l’intiative du membre du Conseil national de la Fédération Raphaël Kouma au 3e siège dudit district, Moïse Pendy, cette infrastructure a été entièrement rénovée au plus grand bonheur des usagers de l’axe Lebamba-Malinga.

C’est le mardi 06 juin dernier que ce fils de Lekindou dans le canton Douai et Bagando-Ngounie a tenu à apporter sa modeste contribution à l’amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. A cet effet, Il a procédé, en présence du Commandant de la brigade de gendarmerie de Lekindou, l’adjudant-chef Kombila, de plusieurs notables du canton, à la réhabilitation du pont de la Douai.

Lors de son intervention de circonstance, Moïse Pendy a rappelé l’importance que revet ce geste qui contribuera sans aucun doute à l’amelioration de la circulation sur l’axe routier Lebamba-Malinga. « Je crois qu’il faut par moment aider l’État qui ne peut pas tout faire partout à la fois. En séjour familial dans mon village, j’ai constaté que ce pont était devenu très dangereux pour les automobilistes qui empruntent cette route. Désormais ils peuvent monter sur ce pont sans aucune crainte », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il n’a pas manqué de rappeler que ce geste s’inscrit indubitablement dans la politique de partage et de solidarité impulsé par les plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l’État Ali Bongo Ondimba. Il faut d’ailleurs rappeler que ce geste de Moïse Pendy n’est pas le premier du genre. Récemment encore, il avait tenu à honorer 250 femmes des villages Lekindou, Koya, Lepoye, Mbinambi, Loba, Ichapi Nawata et Reb dans le cadre de la célébration de la fête des mères.