Mayumba: le Samu social à la rescousse de plus de 1000 Gabonais

C’est au terme d’une caravane médico-humanitaire qui s’est déroulée le dimanche 21 novembre 2021 à Mayumba dans la province de la Nyanga que les équipes du Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) gabonais ont pu offrir des soins et des médicaments à 1031 personnes nécessiteuses. Une lueur d’espoir dans la vie de ces compatriotes et ce, gratuitement.

Véritable outil social, le Samu social gabonais vient de démontrer son attachement au bien-être des populations en sillonnant une fois de plus et pas de trop, l’intérieur du pays. C’est dans la province de la Nyanga que les équipes du Dr. Wenceslas Yaba ont offert des soins médicaux gratuits à 1031 compatriotes. Pour y parvenir, le Dr. Wenceslas Yaba a mobilisé 35 personnels de santé qui ont bravé les obstacles liés au piteux état de la route.

Bienheureusement, la mission médico-humanitaire est outillée d’appareils dernière génération adaptés à la prise en charge opérationnelle. Au final, ce sont 243, 136, 231,87, 98, 50, 139 et 47 interventions respectivement en médecine générale, ophtalmologie, pédiatrie, stomatologie, gynécologie, sages-femmes, examens biomédicaux et chirurgie qui ont été réalisées. Et ce, dans le strict respect des gestes barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

À ce propos, le Coordinateur général de cette structure a lancé un appel à l’endroit des personnes sceptiques. « Le Samu social aide beaucoup les populations tant à l’intérieur du pays que dans les grandes villes par le biais de la sensibilisation qui sauve des vies », a indiqué le Dr. Wenceslas Yaba en marge de cette action solidaire. Rappelons que cette structure est joignable 24h/24 via le numéro vert 1488.