Mayumba: 8 individus interpellés avec 1000 kg de produits halieutiques dans un parc marin

C’est un gros coup de filet que viennent de réaliser les éléments des services judiciaires de Mayumba dans la province de la Nyanga. Et pour cause, 8 individus en situation irrégulière ont été interpellés avec un peu plus de 1 000 kilogrammes de produits halieutiques dans un parc marin. Une belle prise, mais en zone interdite. Une interpellation qui expose les interpellés à de lourdes sanctions.

Des agents affectés au Parc national de Mayumba dans la province de la Nyanga ont récemment arraisonné un bateau contenant un peu plus de 1 000 kilogrammes de produits halieutiques. Selon nos confrères de Gabon 24, les 8 individus interpellés qui seraient en situation irrégulière exerçaient illégalement dans le parc marin de Mayumba une zone pourtant protégée. Au nombre des indélicats, des sujets angolais et congolais issus d’un vaste réseau, qui serait bien implanté dans cette partie du pays.

L’importante cargaison confisquée serait principalement constituée de poissons et devrait être redistribuée aux populations de Mayumba. Les indélicats ont quant à eux été présentés au parquet près le tribunal de première instance de Tchibanga. En plus de leurs situations irrégulières, ils sont exposés à de lourdes sanctions tant, la pêche au Gabon est encadrée par un ensemble des textes administratifs et règlementaires. Une initiative qui permettrait de veiller à une pratique responsable de cette activité et maintenir les stocks de ressources halieutiques.

Le vaste réseau auquel appartiendraient les 8 individus interpellés serait dirigé par un chef secondé par un gérant dont les identités n’auraient pas encore été révélées. Stéphane Bonda, le ministre délégué aux Eaux et Forêts sur les lieux de l’arraisonnement, a demandé que ces derniers soient identifiés afin qu’ils répondent eux aussi de leurs actes. Très prisé, le parc de Mayumba est considéré comme un sanctuaire de la vie marine. Une arrestation qui, espérons-le, va dissuader plus d’un quant à l’exercice illégal de la pêche.