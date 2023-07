Max Hurdebourcq parle de son combat dans « l’homme qui murmure à l’oreille des gorilles »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le naturaliste autodidacte français Max Hurdebourcq a récemment mis en ligne son ouvrage intitulé « l’homme qui murmure à l’oreille des gorilles ». Paru le jeudi 1 juin 2023 aux Editions du Rocher, ce premier jet relate son combat pour la défense des primates au Gabon.

C’est dans l’optique de poursuivre et de faire large diffusion de sa lutte pour la protection des primates dans les forêts gabonaises que Max Hurdebourcq a rendu publique sa nouvelle œuvre. Comptant 320 pages, ce livre autobiographique commente la rencontre de l’auteur avec les grands singes du bassin du Congo.

« L’homme qui murmure à l’oreille des gorilles », est une œuvre unique dont chaque page est imbibée des multiples souffrances physiques et morales du naturaliste. 15 ans dans la forêt tropicale du Gabon. Un périple humain qui se veut être un exutoire humain pour l’intéressé qui les a consacrés à observer les mammifères. L’auteur s’est donné pour mission de convaincre les autochtones qu’il est possible de cohabiter avec cette espèce menacée.

Pour conter sa vie auprès des gorilles, Max Hurdebourcq s’est invité dans la forêt. « Il s’est incrusté pendant 10 ans dans une concession durable en voie de certification du Gabon. 600 000 hectares de forêt dense, humide et tropicale, pour observer l’impact sur les gorilles d’une exploitation plus vertueuse» rapporte le magazine Science et Avenir.

Max Hurdebourcq est un naturaliste autodidacte. Depuis 2006, il lutte pour la défense des gorilles. Son combat a fait l’objet de nombreux reportages télévisés et d’un documentaire, Idjanga, la forêt aux gorilles, en 2022. Il livre ici le récit de son quotidien de défenseur de la nature. Originaire de Chelles, en Seine-et-Marne, il assure pourtant que rien ne prédestinait à «parcourir l’Afrique pour sauver le plus grand des primates» et encore moins à coucher dans un livre son expérience.