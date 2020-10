Mathieu Madega: «entre Dieu et mon gouvernement, je choisis Dieu»

L’annonce de la Phase 2 d’allègement des mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19 et plus particulièrement celle portant sur la réouverture des lieux de culte n’a pas manqué de susciter des réactions au sein de l’opinion. L’une des plus énigmatiques est sans aucun doute celle de l’évêque du diocèse de Mouila et président de la Conférence épiscopale du Gabon Mgr Mathieu Madega qui, dans une interview parue dans l’hebdomadaire L’Aube de ce lundi 19 octobre 2020, a fustigé la position du gouvernement qui tend à mettre « Dieu hors circuit ».

Si lors de la conférence animée par les membres du gouvernement, le ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha a décliné les mesures qui seront applicables pour la réouverture des lieux de culte, l’evêque de Mouila s’est montré très critique concernant le maintien de la fermeture desdits lieux de culte. Mgr Mathieu Madega a relevé que, certes il était désormais ,nécessaire d’apprendre à vivre avec la Covid-19, mais il était anormal de maintenir les lieux de culte fermés alors que certains endroits plus fréquentés ne font l’objet d’aucune restriction.

Toute chose qui selon l’evêque de Mouila laisse penser que le gouvernement avait à coeur de s’opposer à Dieu. « Il n’est pas normal de mettre Dieu hors circuit. Pour nous, Dieu est TOUT. Sans ambiguïté, entre Dieu mon gouvernement, je choisis Dieu. Car si Dieu nous tourne le dos c’est catastrophique même pour le gouvernement », a martelé le président de la Conférence épiscopale du Gabon.

Dans le même élan, Mgr Mathieu Madega a émis des doutes sur la capacité des Etats à « faire la bouche à l’Eglise catholique » car comme il l’a souligné « il n’y a aucune personne capable de donner l’immortalité à elle-même et à toutes les autres personnes sur terre ». « Si cette personne existe, qu’elle se montre et on va l’applaudir. Humblement, aimons Dieu encore et encore, et notre prochain comme nous-mêmes », a-t-il indiqué.