Mario Lemina: «il faut encourager les jeunes pour qu’ils progressent au lieu de les descendre»

Réagissant à la réaction de certains journalistes sportifs au sortir de la défaite des Panthères du Gabon ce lundi face aux Palancas Negras d’Angola, Mario Lemina qui n’a pas pu participer à cette rencontre du fait d’un accord avec les Cottagers, a poussé un véritable coup de gueule. Rappelant notamment que les journalistes doivent « encourager les jeunes au lieu de les descendre », le milieu de terrain international n’y est pas allé de main morte.

« Vous n’avez rien dans la tête (…) Voilà pourquoi on ne veut pas faire des trucs avec les gens. Après vous vous étonnez pourquoi on ne veut pas parler avec vous (…) ». Tels étaient les mots de l’international gabonais Mario Lemina à l’encontre de certains journalistes, ce lundi en marge de la rencontre opposant les Panthères du Gabon aux Palancas Negras d’Angola. Il faut dire qu’entre commentaires déplaisants et tacles en règle, ces derniers ont heurté la sensibilité de l’ancien joueur de la Juventus.

En effet, absent de la rencontre après avoir grandement participé à la retentissante victoire des siens quelques jours plus tôt, du fait d’un accord entre la fédération gabonaise de football (Fegafoot) et les Cottagers de Fulham, celui qui a été sacré champion du monde U20 aux côtés de Paul Pogba notamment, s’est fendu d’un véritable coup de gueule à l’encontre d’une certaine presse sportive.

Accusant celle-ci « de descendre l’équipe et les jeunes joueurs plutôt que de les encourager », “Super” Mario Lemina a donc tenu de façon « légitime » à tirer la sonnette d’alarme. Une façon pour lui de dénoncer le fait que certains journalistes sportifs gabonais, prennent finalement un malin plaisir à « descendre leur équipe ». Une équipe pourtant composée, pour la plupart, de joueurs évoluant à l’étranger dans de bien meilleures conditions que celles proposées au niveau local.

Loin d’être passé inaperçu comme en témoigne la réaction de Kemp Assoumou, ancien basketteur international qui a dénoncé les mêmes faits, ce coup de gueule devrait rappeler à tous et à chacun, que ces jeunes joueurs revêtent le maillot des Panthères purement et simplement « par amour du pays ». Et ce, en dépit des déboires organisationnels qui se multiplient depuis plusieurs années.