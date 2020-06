Mario Lemina fait les yeux doux à l’OM

Bien qu’auteur d’une bonne saison du côté des Stambouliotes de Galatasaray qui viennent sûrement de dire adieu au titre après leur match nul (1-1) face à Istanbul BB, l’ancien joueur de la Juventus ignore de quoi sera fait son avenir. Un temps pressenti pour rejoindre définitivement l’écurie entraînée par Fatih Terim, le joueur de 26 ans pourrait s’envoler vers d’autres cieux, notamment vers l’Olympique de Marseille pour qui il vient de matérialiser un intérêt au micro d’Europe 1.

Sous contrat avec les Saints de Southampton jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain international gabonais de 26 ans Mario Lemina, ne reviendra très certainement pas chez les pensionnaires du Saint Mary’s stadium cet été à l’issue de son prêt à Galatasaray. En effet, bien qu’ayant déboursé pas moins de 17,5 millions d’euros, hors variable pour s’offrir l’ancien joueur de la Juventus Turin, les Saints semblent peu enclins à rapatrier leur ancien milieu de terrain.

Et pour cause, malgré un talent connu et reconnu, le joueur international gabonais à qui il était notamment reproché en Angleterre de choisir ses matchs, semble ne pas s’inscrire dans les plans de l’écurie entraînée par Ralph Hasenhüttl. Invité à se trouver une porte de sortie, le natif de Libreville vient de faire un appel du pied explicite à un de ses anciens clubs. Au micro d’Europe 1, il a ainsi indiqué « qu’un éventuel retour à l’OM l’intéresse, même sans le projet de reprise », avant d’ajouter que « Marseille reste son club de cœur et qu’un si beau projet, c’est tentant ! ».

Si du côté de l’OM on verrait également d’un bon oeil le retour de celui qui y a évolué pendant trois saisons, un tel transfert coûterait au minimum 15 millions d’euros en plus du salaire du salaire du joueur qui reste supérieur à la moyenne du vestiaire. Une situation qui à l’heure du fair-play financier, attirerait le regard de l’UEFA sur le 2ème du dernier exercice de Ligue 1. A noter que c’est également ce fair-play financier qui freine Galatasaray dans l’optique de lever l’option d’achat du Gabonais.