Marine marchande: le personnel féminin sensibilisé sur les cancers du sein et du col de l’utérus

En ce mois de sensibilisation des cancers féminins, la Direction générale de la marine marchande a organisé ce lundi 26 octobre 2020, une journée de sensibilisation et de dépistage pour contribuer au bien-être de son personnel féminin. Une initiative salvatrice des membres de l’Association des sages-femmes du Gabon.

Ce lundi 26 octobre 2020, la Direction générale de la marine marchande était parée de rose. Pour cause, la sensibilisation et le dépistage de son personnel féminin aux cancers du sein et du col de l’utérus. Ainsi c’est plus de 150 femmes qui ont été édifiées sur les facteurs de risque des cancers et l’importance du dépistage par des membres de l’Association des sages-femmes du Gabon.

Initié par le directeur général Fidèle Angoue Mba, deux semaines après sa prise de fonction, cette journée était l’occasion de réaffirmer son engagement pour assurer le bien–être de ses collaborateurs. « Sauver des vies en sensibilisant celles qui donnent la vie est un sacerdoce et la Direction générale de la marine marchande ne pouvait pas être en marge de ce mouvement national d’Octobre Rose car regorgeant de plus de 150 femmes », a-t-il indiqué.

Satisfait de l’intérêt que les femmes ont exprimé sur l’organisation de cette journée de sensibilisation, il a exhorté le ministère de la Santé et la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) notamment sa présidente Sylvia Bongo Ondimba à renouveler ce type d’action pendant la période scolaire pour toucher les jeunes élèves et étudiants. « Nous vous prions de poursuivre votre action salvatrice au-delà du mois d’octobre en sensibilisant les jeunes filles au sein des établissements primaires, secondaires et universitaires afin d’impacter la conscience de la gent féminine et d’atténuer à moyen terme, la propagation des cancers féminins dans la société gabonaise », a-t-il expliqué.

A noter que cette journée de sensibilisation a été brillamment animée par une délégation de l’association nationale des Sages-femmes du Gabon conduite par sa présidente Olga Mavoungou M. épouse Boukouyi Mabiala qui n’a pas manqué de saluer l’implication personnelle du directeur général dans la réussite de cet évènement.