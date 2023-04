Marine marchande: désormais à l’heure des intérimaires !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 31 mars 2023, le ministère du Transport par l’entremise de son conseiller juridique, Olivier Minko M’evouna a procédé sur les antennes de Gabon première à la lecture de la décision relative à la désignation des agents intérimaires de la Direction générale de la marine marchande. Pierre-Clara Bilombi épouse Makombo assure désormais l’intérim de la direction générale de la marine marchande.

En effet, plusieurs semaines après la suspension à titre conservatoire de Fidèle Angoue MBA et son adjoint pour des raisons d’enquêtes administratives et judiciaires à la suite du naufrage du navire Esther Miracle survenu le 09 mars dernier. Le ministre des transports délégué au Transport, Eric Joël Bekale a procédé à la décision des agents qui vont assurer l’intérim au sein de la direction générale de la marine marchande.

Pierre-Clara Bilombi épouse Makombo, est désormais la directrice générale de la marine marchande par intérim. Administrateur maritime, cette dernière aura pour mission de conduire la politique des plus hautes autorités du pays. Elle sera épaulée par Jean-Marc Ella Sima, directeur général adjoint, par ailleurs, administrateur maritime également. Les services provinciaux de l’Estuaire et de l’Ogooué-Maritime ont également des agents intermédiaires.

Rappelons que ces agents bénéficient des droits et privilèges dû à leurs fonctions. Et ce, selon l’article quatre de ladite désignation. Soulignons que la marine marchande a la responsabilité de l’exploitation commerciale des bateaux et veille à la sécurité des passagers ou du fret.