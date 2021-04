Marine marchande: après plusieurs mois de grève, la direction générale et la SYNAMM enterre la hache de guerre

Le lundi 12 Avril 2021, la Direction générale de la Marine Marchande et le Syndicat National des Agents de la Marine Marchande (SYNAMM) ont procédé, à la signature du protocole d’accord marquant ainsi une trêve à la grève qui secoue cette administration. Ainsi, après un peu plus de 9 mois d’un long bras de fer, les agents de la marine marchande et la direction ont trouvé un terrain d’entente.

Entamée depuis plusieurs mois, la grève lancée par le Syndicat national des agents de la Marine marchande est désormais un lointain souvenir. après des négociations qui portaient entre autres sur l’absence de signature des arrêtés et autres documents relatifs au fonctionnement de la direction nationale de la Marine marchande ; le non-paiement de deux trimestres d’arriérés de primes de rendement ; les mutations et affectations des agents; le non-paiement des arriérés des frais des visites des agents de la signalisation maritime et la tenue des états généraux de la direction générale de la marine marchande, les deux parties sont arrivées à un accord.

Ainsi, sous la houlette du ministre des Transports Brice Constant Paillat, la Direction générale de la Marine marchande dirigée par Fidèle Angoue Mba a pris l’engagement de remédier aux difficultés auxquelles les agents font face. « Des mesures seront prises afin de redorer le blason de cette administration » a-t-il déclaré.



Au terme de cette rencontre, Brice Paillat a exhorté les agents à redoubler d’efforts. « Il est possible de faire mieux avec peu pour accroître la productivité et redonner à cette administration son image. Cette réconciliation marque la trêve d’une grève qui a duré 4 mois entre les délégués et les syndicats. Les agents doivent désormais regagner leurs postes de travail dans la paix et la quiétude » a-t-il conclu.