Marcel Libama: «aucune institution ne reconnaît le rôle de l’enseignant»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Célébrée chaque 23 mars de l’année, la Journée nationale de l’enseignant est l’occasion pour de nombreux acteurs de ce secteur de faire un tour d’horizon des conditions de travail de ces personnes qui œuvrent à la formation de la jeunesse. C’est le cas notamment du conseiller stratégique de la Convention nationale des syndicats du système éducatif (Conasysed) Marcel Libama qui, dans un libre propos, s’est insurgé contre la marginalisation par les gouvernants de cette journée qui cette année est passée sous silence. Ci-dessous l’intégralité dudit libre propos.

« Une journée pourtant institutionnalisée mais aucune institution de la République ne reconnaît le rôle et le sacerdoce de l’enseignant dans la construction du Gabon.

Le système éducatif a pour finalité la formation des adultes citoyens responsables, créatifs et intelligents. « être enseignant c’est pas un choix de carrière mais un choix de vie »De Boumango à Vadi en passant par Moupia, Ndjole Ovan et Malanga l’enseignant gabonais souffre malgré la noblesse de son métier et l’esprit de sacrifice qu‘il impose sont des actes de générosité qui sont méconnus par les responsables de nos institutions.

Ce qu’ils sont tous aujourd’hui c’est grâce à l’enseignant qu’ils le doivent. A quand la journée de reconnaissance du Président de la République, du député, du sénateur à l’enseignant comme ailleurs ?

Un pays qui va bien c’est un pays qui aime et considère son école et dont les enseignants se sentent aimés.

Les responsables en charge de nos institutions ne reconnaissent pas le mérite aux enseignants malgré les multiples fameux 100% de certains établissements au CEP, Bepc bac cap..

Regardez vous-même la légèreté du contenu de la journée dite nationale de la l’enseignant, pas de remise de prix, de palmes académiques, pas de décoration pour les meilleurs enseignants et chefs d’établissement à comparer avec le 54ème anniversaire du PDG y a pas photo là le trésor public sort le gain .

Les enseignants dignes et fiers ne se reconnaissent pas alors pas du tout dans cette plaisanterie de mauvais goût limitée à Libreville .

Arrêtez de vous moquer de nous avec votre journée à deux balles pourtant budgétisée dans la loi de finances.

Ça suffit comme ça madame la ministre.

Tsogni Mubuli !

Marcel LibamaConseiller stratégique de la Conasysed »