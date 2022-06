Manoeuvres médico-militaires: 11 500 consultations à Port-Gentil

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 20 au 24 juin 2022, la province de l’Ogooué Maritime a accueilli les manœuvres médico-militaires organisées par le service de la santé militaire. Une opération qui a connu un véritable succès notamment avec plus de 11500 consultations réalisées à Port-Gentil,Gamba et Omboué.

C’est un véritable succès qu’ont connu les manœuvres médico-militaires dans la province de l’Ogooué Maritime. En effet, ce sont au total, 1 1500 consultations qui ont été enregistrées au cours de cette opération initiée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. « le bilan des manœuvres médico-militaires « Ogooué-Maritime 2022 » est globalement satisfaisant. », a déclaré le médecin colonel Dieudonné Mounguengui Mounguengui, chef du Centre des opérations du poste de commandement opérationnel (PCO).

Une opération qui a été réalisée dans les 3 départements que compte la province, avec notamment plus de 100 interventions chirurgicales pratiquées, 3000 actes concernant la biochimie, et plus de 200 radiographies réalisées dans le domaine de la pneumologie et rhumatologie. Des activités préventives ont également été menées entre autre la sensibilisation sur le VIH/SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles, sans oublier le paludisme et l’hygiène bucco-dentaire, de même que la distribution de plus de 18000 préservatifs, 890 moustiquaires, et 2 200 kits bucco-dentaires.

Par ailleurs, plus de 600 paires de lunettes ont été remises au service de santé militaire par l’entremise du maire de la commune d’Omboué, le Dr. André Jacques Augand. Une action qui n’a pas manqué d’être saluée par les populations marigovéennes qui ont exprimé leurs remerciements pour le travail abattu sur le terrain par les médecins militaires.

Geneviève Dewuno

